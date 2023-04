Die re:think Innovations GmbH bietet eine ganzheitliche Digitalisierungsberatung

Mit Kompetenz und Erfahrung kann re:think Unternehmen und den öffentlichen Sektor auf Erfolgskurs bringen, um die Arbeitsplätze für eine digitale Zukunft fit zu machen. Dafür nutzt re:think für jeden Bereich Open Source Technologien und kann daher alle Abteilungen digital optimieren. Im Interview erläutert der Geschäftsführer die Hintergründe.

Herr Afonichev, allein fünf Millionen Deutsche arbeiten derzeit beim klassischen öffentlichen Dienst, also bei Bund, Ländern, Kommunen oder der Sozialversicherung. Wie digital ist deren Arbeitswirklichkeit heute bereits – oder auch nicht?

Derzeit begleiten wir bei re:think Innovations im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes die Koordination der Finanzmittelvergabe zwischen Bund und Ländern. Das Gesetz verpflichtet grundsätzlich Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Wie aber jeder Bürger im offiziellen “OZG Dashboard” online einsehen kann, hapert es bei der Umsetzung noch gewaltig. Die größte Herausforderung liegt unserer Meinung nach dabei in der mit der Digitalisierung einhergehenden Standardisierung und Koordinierung der Leistungen von 16 Ländern, die wiederum in über 11.000 Kommunen organsiert sind.

Wir befinden uns derzeit in der größten, dringend notwendigen Transformation des öffentlichen Sektors seit Jahrzehnten. Gleichzeitig sind die Herausforderungen der Digitalisierung zum Fälligkeitsdatum des Onlinezugangsgesetzes (OZG) noch überaus vielfältig. So schreibt das OZG lediglich die sichtbare Antragsstrecke vor. Dahinter, also im „Backend“ bzw. Frontoffice der Mitarbeiter:innen ist in einem durchschnittlichen Amt nur ein sehr geringer bis gar kein Digitalisierungsanteil vorhanden. D.h. Anträge kommen an und werden teilweise auf dem Papier weiter bearbeitet um dann wieder eingescannt zu werden nachdem z.B. ein Stempel gesetzt wurde. Die Integration moderne Softwarelösungen z.B. spezifische Fachanwendungen wie die eAkte oder auch Möglichkeiten der Registermodernisierungen werden bislang nur fragmentiert nach Bundesland oder gar Kommune individuell geregelt. Dazu kommt noch die spezifischen Unterscheidungen je nach Behörde. Man muss die Frage also mit „es kommt darauf an“ beantworten und sich z.B. eine Behörde herausnehmen und deren digitalen Reifegrad untersuchen, um dann auf Basis bundesweit einheitlicher Vorgaben ein Zielbild für die Digitalisierung zu entwerfen.

Zum Stand der Digitalisierung gilt es außerdem zu erwähnen, dass derzeit schon eine Vielzahl von innovativen Produkten und Services eingesetzt werden, jedoch müssen diese auch gezielt in die Breite getragen werden. Sprich, sie müssen auch umfangreich genutzt werden! Das geht nur, wenn sie als attraktiv und mehrwertig wahrgenommen werden. Dadurch würde sich auch ihr Verbreitungsgrad spürbar erhöhen.

Wo sehen Sie die größten Stellschrauben für mehr und effizientere Digitalisierung im öffentlichen Dienst?

Aus unserer Sicht empfehlen wir ganz klar mehr Zentralisierung. Der öffentliche Sektor ist geprägt von detaillierten gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen die Top-Down umgesetzt werden. Dieses ist bei konkreten Digitalisierungsmaßnahmen und Softwarelösungen im Rahmen der OZG-Umsetzung unserer Einschätzung nach noch nicht zu beobachten; wäre aber durchaus wünschenswert im Sinne einer gemeinsamen ganzheitlichen Ausrichtung aller Digitalisierungsinitiativen von Bund, Ländern und Kommunen. Eine wichtige Stellschraube ist also die Erhöhung der Zentralisierung aller Koordinationsmaßnahmen durch den Bund bzw. beauftragte Institutionen und Unternehmen. Das heißt, wir benötigen unbedingt zentralseitig entwickelte Vorgaben und Steuerung eingesetzter Standards und Methoden, die aber in der weiteren Ausarbeitung und Implementierung die proaktive Partizipation von Ländern und Kommunen benötigen.

Eine weitere Stellschraube ist die Neukonzeptionierung der Prozesslandschaften geclustert nach Gemeinsamkeiten in den Behörden sowie die Erhöhung der Standardisierung.

Gleichzeitig müssen Prozesse so neu gestaltet werden, dass Medienbrüche komplett aufgehoben werden, was in der Konsequenz zu einer schnelleren Bearbeitung der jeweiligen Anträge führen wird. Der Anspruch der öffentlichen Hand muss sein, Bürger:innen einen optimalen Service anzubieten, daher müssen die Prozesse aus der Nutzersicht neugestaltet werden. Partizipative Entwicklungsprozess für neue Produkte, Prozesse und Services, die sich auf eine Wertschöpfung für Bürger:innen konzentrieren, helfen die Nutzer mitzunehmen und ihnen wirklich das Gefühl zu geben, dass Änderungen stattfinden.

Miteinher geht dann aber auch die Anpassung im Denken und Handeln, wir nennen es „Mindset“, der in im öffentlichen Sektor Beschäftigten zur einer Bürger:innen zentrierten Denkweise. Eine Konzentration auf Technologie und Prozesse reicht unserer Ansicht nach also nicht aus für eine gelungene Digitale Transformation des öffentlichen Sektors. Was es braucht, ist also eine rundum Transformation von Strukturen, Organisation, Prozessen sowie dem notwendigen Mindset. Ob bei der Gestaltung neuer E-Government-Lösungen oder bei der Digitalisierung interner Abläufe: der Erfolg digitaler Anwendungen und Transformationsprozesse liegt für uns dabei immer in der messbaren Nutzerzufriedenheit. Bürger:innen wie Mitarbeiter:innen müssen daher frühzeitig und aktiv in den Entwicklungsprozess mit einbezogen werden. Mit nutzerzentrierten, agilen Methoden wie Design Thinking und Rapid Prototyping unterstützen wir dabei den kreativen Prozess der Lösungsentwicklung gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen. Aus unserer Arbeit im öffentlichen Rundfunk haben wir ein Vorgehen entwickelt, wie man den Go To Market innovativer Produkte und Services im öffentlichen Sektor am besten realisieren kann.



© Digital Transformation Model, re:think

Haben Sie ein bis zwei konkrete Beispiele für uns, welche ökonomischen Vorteile mehr Digitalisierung dem öffentlichen Dienst, aber auch seinen Kundinnen und Kunden, also den Bürgerinnen und Bürgern, bringen würde?

Egal welche Branche man sich derzeit anschaut, ein zentrales Thema, das sich in unserer Erwerbsgesellschaft bereits heute ganz klar abzeichnet ist die Knappheit an qualifizierten Fachkräften. Es wird bereits schon von einer „Arbeiterlosigkeit“ gesprochen. Das ist aber nicht nur in Deutschland so, sondern in allen europäischen Industrienationen. Hier entstehen unserer Einschätzung nach die größten Vorteile für den öffentlichen Dienst vor allem in der Bewältigung stark repetitiver Tätigkeiten, welche durch digitalisierte bzw. automatisierte Prozesse bereits kurz- bis mittelfristig substituiert werden können. So können Anliegen der Bürger:innen mit gleicher bzw. sinkendem Mitarbeiterbestand und gleichbleibender bzw. höherer Geschwindigkeit bearbeitet werden.

Ein weiteres Beispiel wäre das „digitale Amt“, das den physischen Besuch obsolet machen kann. Mittlerweile gibt es Online-Videoberatungen im Finanzdienstleitungsbereich, digitale Weiterbildungsangebote sowie Online-Sprechstunden beim Hausarzt. Warum sollte daher das Leistungsangebot von Ämtern und Behörden nicht einen ähnlich hohen Mehrwert durch Digitalisierung leisten können? Laut Smart City Index 2022 bieten 95 Prozent der Bürgerämter Online-Terminvergaben. Dann muss man aber zum Amt gehen – statt digitale Dienste nutzen zu können. Warum? Ziel einer jeden deutschen Behörde sollte es doch sein, möglichst alle Dienstleistungen auch online abbilden zu können. Mit entsprechender Software und Automatisierungen kann hier eine deutliche Arbeitserleichterung für die Angestellten entstehen und mehr Anträge werden erledigt. Das macht wiederum den Antragssteller glücklich.

Ihr Unternehmen heißt re:think Innovations. Kurz gesagt: Es braucht für einen erfolgreichen Wandel neue Tools, also „Innovations“, aber auch ein neues Denken, ein „re:think“. Haben Sie ein Rezept dafür, wie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von der wichtigen Innovationsreise überzeugt und mitgenommen werden können?

Es benötigt nicht nur die Nutzung moderner Technologien, oder der reinen Umsetzung des durch das OZG beschriebenen Maßnahmen. Vielmehr muss sich in Ämtern und Behörden vor allem die Bürger:innen-Zentrierung im Denken und Handeln widerspiegeln.

Die notwendige Verankerung von innovationsfördernden Verhaltensweisen und Gewohnheiten erfordert nicht nur neue Tools, sondern auch ein neues Denken und eine Veränderung der Arbeitskultur. Um Beschäftigte im öffentlichen Dienst für eine Innovationsreise zu begeistern, können verschiedene Strategien eingesetzt werden. Dafür nutzen wir bei re:think Innovations GmbH ein mehrstufiges Modell.

Zunächst ist es wichtig, die Vorteile und Chancen von Innovationen für die Arbeit im öffentlichen Dienst klar zu kommunizieren. Das bedeutet, dass man den Beschäftigten zeigen muss, wie Innovationen die dortige Arbeit effektiver und zukunftssicherer machen können. Die Bedeutung von Innovation nachhaltig im Denken und Handeln zu verankern ist dafür essentiell; funktioniert allerdings nicht nur über eine rein rationale Argumentation, sondern vor allem über die Berücksichtigung emotionaler Faktoren. Als Bespiele dafür sind vor allem die Förderung der Autonomie der Beschäftigten, die Stärkung der jeweiligen individuellen Kompetenzen und die regelmäßige Kommunikation der Sinnhaftigkeit der Arbeit im öffentlichen Sektor zu nennen. Im Rahmen der Innovationsreise nutzen wir bei re:think Innovations GmbH etablierte Methoden zur Förderung der intrinsischen Motivation, um innovative Ideen und Projekte entstehen zu lassen, wodurch die Mitarbeiter:innen eingeladen werden, sich proaktiv für den Wandel einzusetzen. Dieses wird dann ergänzt durch die Schaffung organisationaler Strukturen und Prozesse, welche die Beteiligung der Mitarbeiter:innen an Innovationsprozessen fördern insbesondere durch die Integration der oben genannten emotionalen Faktoren Autonomie, Kompetenzerweiterung und Sinnhaftigkeit. Zukünftig werden Mitarbeiter:innen mehr in Entscheidungsprozesse einbezogen und können ihre Ideen und Vorschläge dort direkt einbringen. Dadurch fühlen sie sich stärker mit dem Veränderungsprozess verbunden und sind eher bereit, diesen aktiv mit Leben zu füllen. Das Metaziel ist es, eine positive Innovationskultur zu etablieren und die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in diesem Prozess zu unterstützen und zu ermutigen. Nur so kann ein erfolgreicher Wandel der öffentlichen Verwaltung, aber auch aller anderen Sektoren erreicht werden.

Wie gehen Sie strategisch vor, wenn ein Behördenchef Ihnen sagt: Wir müssen digitaler werden?

Jede Strategie startet natürlich erstmal mit einer Ist-Aufnahme sowie der Entwicklung eines nachhaltigen Zielbildes für eine Digitale Transformation, das nachfolgend mit allen beteiligten Akteuren ausgearbeitet und implementiert wird. Wir betrachten „Transformation“ dabei ganzheitlich und analysieren gezielt die echten Bedarfe sowie die Motivation, weshalb was digitalisiert werden soll. Digitale Transformation wird oft auf die technologische Dimension reduziert, was ein strategischer Fehler ist. Unser ganzheitlicher Ansatz zeigt, dass Wertschöpfung, Technologie und Mensch direkt miteinander in Zusammenhang stehen und einander bedingen. Mit Wertschöpfung meinen wir die Fähigkeit konstant innovative Produkte und Services zu schaffen. Durch den Einsatz moderner Technologie gewinnen wir wertvolle Daten und daraus, auf einer höheren Ebene der Digitalen Reife, dann relevantes

Wissen. Das hilft jedoch nicht, wenn die Menschen nicht in die Lage versetzt werden und motiviert sind, sich in einem komplexen Umfeld schnell und proaktiv auf neue Anforderungen einzustellen und zur Wertschöpfung beizutragen. Unser Strategieentwicklungsprozess verbindet also die drei Dimensionen Wertschöpfung, Technologie und Mensch. Konkret würden wir also zunächst die Wertschöpfung aus Sicht der Kunden /Bürger:innen denken und die Digitalisierung auf die Bedürfnisse der Nutzer ausrichten. Als Ergebnis erarbeiten wird ein Architektur- bzw. Prozesszielbild, welches wir technologisch unterfüttern. Davon leiten wir kurzfristige und langfristige Initiativen ab, welche die gesamte Organisation digital aufstellen, vom Zusammenarbeitsmodell bis zur IT-Landkarte.

Besonders der öffentliche Dienst ächzt unter der Doppelbelastung aus immer weniger Fachkräften, die sich bewerben, und immer mehr Beschäftigen, die in Rente gehen. Inwieweit kann die Digitalisierung dazu beitragen, dass die Arbeit auch mit tendenziell weniger Menschen im öffentlichen Dienst ordentlich erledigt werden kann?

Zunächst einmal ist festzustellen, dass der öffentliche Dienst eine enorme Bedeutung für die Stabilität unseres politischen Systems hat, da jedes einzelne Bürgerbüro, jedes Amt und jeder einzelne Mitarbeiter darin, als ausführender Akteur Demokratie erlebbar macht, positiv wie negativ. Unserer Ansicht nach besteht für den öffentlichen Dienst bei der Digitalisierung keine Wahloption zur Frage der Digitalisierung. Der öffentliche Dienst muss sich einer grundlegenden Transformation unterziehen, um unter den gegebenen demographischen Rahmenbedingungen weiter handlungsfähig und dadurch stabil zu bleiben.

Moderne Technologie ist dafür essentiell, da sie freie Kapazitäten schafft und den Faktor Menschen in Teilbereichen substituieren kann, vor allem im rational-objektiven Bereichen, also logischen Entscheidungen auf Basis von Fakten.

Es erfolgt also eine Delegation von sich wiederholenden, stark administrativen Tätigkeiten auf Software-basierte Lösungen, wohingegen die Entwicklung von innovativen Produkten und Services auf die restlichen Mitarbeiter erfolgen kann, wodurch deren Eigenmotivation gefördert wird. Die positiven wirtschaftlichen Effekte motivierter Mitarbeiter:innen sind enorm und in zahlreichen Studien belegt.

Zusätzlich müssen mehr Self-Services für Bürger:innen bereitgestellt werden. Hierbei muss natürlich sichergestellt werden, dass die Eingaben korrekt sind. Dies kann über den digitalen Ausweis erfolgen, oder teilweise zentralseitig. So wird Rechtskonformität gewährleistet, was im öffentlichen Sektor durch strikte Regularien von besonderer Bedeutung ist. Gleiches gilt natürlich für weitergedachte Möglichkeiten wie die Anwendung von Speech-to-Text Technologien für Telefonate mit Ämtern und Behörden, bei denen der Inhalt des Telefonats von der KI zusammengefasst und somit die Sacharbeiter:innen administrativ entlastet werden.

Seit Ende November vergangenen Jahres ist die Öffentlichkeit und Wirtschaftswelt von der KI Namens ChatGPT begeistert. Wie kann KI Ihrer Meinung nach dazu beitragen, den öffentlichen Dienst zu modernisieren?

Die grundsätzlichen Möglichkeiten von KI inklusive der jeweiligen Nutzenpotenziale und Use Cases in Unternehmen sind aus unserer Sicht keine grundlegende Neuheit. Die Anwendung Chat GPT, welche auf einem Large Language Model (LLM) basiert, weist aber in dieser Form natürlich ein überaus hohes Innovationspotenzial auf.

Auf Basis der Technologie können z.B. Texte generiert und zusammengefasst sowie maschinelle Übersetzungen getätigt werden. Darüber hinaus bestehen Anwendungsbereiche für Q&As also die Beantwortung von Standardfragen, die nicht mehr durch Mitarbeiter getätigt werden müssen. Mittlerweile ist es sogar möglich, ganze Dialoge zu führen. Hier besteht ein breites Nutzenpotenzial für Standardanfragen bei Ämtern und Behören. Zum Beispiel können Anliegen des Bürgers über einen Chat Bot entgegen genommen und weiter verarbeitet werden. Durch die Präzision der Modelle, wird es außerdem möglich sein, mindestens im Bereich von Standardprozessen die Fehlerquote deutlich zu reduzieren und zeitgleich die Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Aktuelle Grenzen bestehen natürlich noch in den vorhandenen Altsystemen, die momentan aus Mangel an Alternativen zumindest noch kurzfristig am Leben gehalten werden. Die Ablösung dieser Altsysteme sollte bestmöglich vor der Implementierung von KI-basierten Lösungen erfolgen.

Die Verarbeitung von sensiblen Daten der Bürger:innen muss gleichzeitig entsprechenden Cyber-Security-Anforderungen gerecht werden, um sie durch den unzulässigen Zugriff von außen zu sichern. Obwohl ChatGPT ein effizientes Tool ist und heute von den meisten Unternehmen genutzt wird, sollte man sich darüber bewusst sein, was man mit der Plattform teilt, z.B. ob es sich um sensible Daten von Büger:innen handelt. Chat GPT kann auch für Cyber Angriffe missbraucht werden, daher ist es wichtig, bei der Implementierung Aspekte der Cyber Security ebenfalls im Fokus zu haben.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Ressourceneffizienz, da es enorm energieaufwändig ist diese Anwendungen zu betreiben. Hier muss auch die Frage nach der Nachhaltigkeit der Technologie gestellt werden, Ressourcenaufwand und Nutzen müssen in einem akzeptablen Verhältnis zueinander stehen.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Implementierung von KI ist aus unserer Sicht außerdem ein proaktives auf Führungsebene und Mitarbeiter:innen ausgerichtetes Change Management. Es muss klar vermittelt werden, dass es nicht darum geht, Jobs vollständig zu ersetzen, sondern lediglich Teilbereiche zu substituieren. Also stark repetitive Aufgaben auf andere Weise als bisher zu erledigen. Hier muss ein Umdenken erfolgen, dass KI als „neuer Kollege“ zu verstehen ist und nicht als direkte Bedrohung.

Wenn diese Aspekte in einem umfassenden Konzept Berücksichtigung finden, kann die grundlegenden Modernisierung des öffentlichen Sektors durch KI eine Erfolgsgeschichte werden.