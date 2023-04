Für die sogenannte „Aktienrente“, die das Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung durch eine Anlage am Kapitalmarkt erweitern soll, sollen die institutionellen Voraussetzungen durch ein Gesetzgebungsverfahren im ersten Halbjahr 2023 geschaffen werden. Das „Grundkonzept zur Aktienrücklage“ sehe vor, den geplanten Kapitalstock in Gestalt einer öffentlich finanzierten und verwalteten Aktienrücklage einzurichten. Die Erträge aus den Wertpapieren sollen dann von Mitte der 2030er Jahre an in die Rentenversicherung fließen, um sie finanziell zu stärken.

Die Anschubfinanzierung