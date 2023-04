Kritik an Unfallzahlen auf dem Bau - 74 Tote vergangenes Jahr

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hat die Unfallhäufigkeit auf Baustellen in Deutschland als zu hoch kritisiert. 74 Bauarbeiter seien vergangenes Jahr tödlich verletzt worden, erklärte der Bundesvorsitzende Robert Feiger am Samstag in Berlin. Dies sei statistisch gesehen ein tödlicher Unfall alle dreieinhalb Arbeitstage. Insgesamt seien 99 380 Bau-Unfälle gemeldet worden. Im Jahresvergleich sanken die Zahlen, 2021 gab es 85 tödliche Unfälle, die Gesamtzahl betrug 103 518. Die Gewerkschaft berief sich auf die vorläufige Jahresbilanz 2022 der Berufsgenossenschaft für die Bauwirtschaft.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer