FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. April 2023

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/23

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/23



SONSTIGE TERMINE

USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington Es treffen sich in Washington Finanzminister, leitende Beamte sowie Finanz- und Entwicklungsexperten aus aller Welt bis 16.04.2023

HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

