Sanya heißt Besucher aus aller Welt mit einer fünftägigen extravaganten Wein- und Spirituosenverkostung willkommen

Sanya, China (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "Sailing from Sanya, Cheers to

the World" (Segeln von Sanya aus, Prost auf die Welt) wird die 2023 Boating

Sanya & die Sanya Internationale Wein- und Spirituosenmesse vom 13. bis 17.

April Wein- und Spirituosenliebhaber und Branchenprofis aus aller Welt

willkommen heißen. Im Rahmen der Veranstaltung wird die Internationale Wein- und

Spirituosenmesse Sanya 2023 ("die Messe") gemeinsam mit der Shanghai

International Wine Challenge (SIWC), dem Concours Mondial de Bruxelles (CMB) und

der CNSC Sanya International Duty-Free Plaza eine fünftägige Extravaganz der

Verkostung von Weinen und Spirituosen aus aller Welt ausrichten. Während der

gesamten Dauer der Messe werden verschiedene Begleitveranstaltungen für die

Besucher stattfinden, darunter auch After-Partys.



Als eine von Chinas wichtigsten jährlichen Veranstaltungen für die Wein- und

Spirituosenindustrie konzentriert sich die Messe auf den Aufbau einer

internationalen und professionellen Plattform für die Ausstellung von Wein und

Spirituosen, den Handel und die Interaktion mit der Weinkultur. In

Zusammenarbeit mit der SIWC, einer der drei wichtigsten internationalen

Weinwettbewerben in Asien, wird sie im CNSC Sanya International Duty-Free Plaza

Meisterkurse abhalten. Die berühmten Weinpädagogen Julien Boulard MW, Leon Liang

und Dai Xiaoqun werden ihr Fachwissen in Sachen Weinverkostung mit den

anwesenden Weinprofis und -liebhabern aus aller Welt teilen. In der Zwischenzeit

wird die SIWC eine breite Palette von Weinen vorstellen, darunter Enoteca, Duc

de Fugue Cognac und andere bekannte Marken, darunter einige preisgekrönte

Marken, die zum ersten Mal ausgestellt werden.