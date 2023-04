Seegene kündigt an, seine syndrombasierten PCR-Technologien zu teilen, um zukünftige Pandemien zu verhindern

Das kollaborative Netzwerk von Seegene zielt darauf ab, die Grenzen dessen, was mit PCR möglich ist, zu erweitern und gleichzeitig den Zugang zu syndrombasierten PCR-Tests zu demokratisieren. Im Allgemeinen werden jedes Jahr nur wenige syndrombasierte Tests entwickelt. Im Rahmen eines offenen Innovationsmodells lädt Seegene führende Unternehmen in jedem Land ein, sich diesem Netzwerk anzuschließen und gemeinsam Hunderte oder sogar Tausende von syndrombasierten PCR-Tests pro Jahr zu entwickeln, um sowohl lokale als auch globale Märkte zu bedienen. Die Schaffung einer nachhaltigen globalen Gemeinschaft wird die Entwicklung neuartiger und innovativer Anwendungen für PCR-Technologien weltweit vorantreiben.

SEOUL, Südkorea, 10. April 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), ein führendes südkoreanisches Unternehmen, das eine Gesamtlösung für die molekulare PCR-Diagnostik bietet, verkündet den Beginn der weltweiten gemeinsamen Nutzung seiner syndromischen PCR-Technologien. Seegene strebt Partnerschaften mit renommierten Unternehmen in den einzelnen Ländern an, um vor Ort maßgeschneiderte syndromische PCR-Tests zu entwickeln, herzustellen und dabei auf die firmeneigenen Technologien und das Know-how von Seegene zurückzugreifen. Diese Bemühungen ermöglichen es den Partnerunternehmen, wirksam gegen potenzielle Krankheitsausbrüche vorzugehen und gemeinsam künftige Pandemien zu verhindern.

Seegene stellte sein innovatives automatisiertes Testsystem „One System" vor, das das Ziel der Dezentralisierung von Labortests zu einem erschwinglichen Preis verwirklichen wird. „Die größte Herausforderung in der molekularen PCR-Diagnostik ist die Anzahl der verschiedenen Laborgeräte, die für die Durchführung der Tests von verschiedenen Herstellern benötigt werden", so Dr. Jong-Yoon Chun, Geschäftsführer von Seegene. „Wir glauben, dass die Konsolidierung aller PCR-Tests auf einem System die Erfahrungen der Testentwickler und Anwender bei syndromischen PCR-Tests revolutionieren wird."

Am 22. März 2023 unterzeichnete Seegene den ersten globalen One System-Partnerschaftsvertrag mit dem führenden Diagnostikunternehmen in Israel, Hy Laboratories Ltd (Hylabs). Seegene hat sich verpflichtet, seine syndrombasierten PCR-Technologien mit Hylabs zu teilen, um den lokalen Bedürfnissen gerecht zu werden, und freut sich auf die Teilnahme der israelischen wissenschaftlichen Gemeinschaft an dieser globalen Partnerschaft. „Diese Vereinbarung wird die fünf Jahrzehnte lange Führungsposition von Hylab im Bereich der molekularen und mikrobiologischen Diagnostik nutzen", so Doron Cohen, Vorsitzender von Hylabs. „Dieses Engagement maximiert die 15-jährige Zusammenarbeit beider Unternehmen als Wegbereiter für zukunftsweisende Medizintechnik im Bereich der öffentlichen Gesundheit."

Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung markiert den Beginn der proaktiven Suche von Seegene nach weiteren Partnern für dieses globale Netzwerk, das die syndromischen PCR-Technologien von Seegene, einschließlich One System, nutzen, um die Lebensqualität und das Wohlergehen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Seegene verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Forschung auf dem Gebiet der syndrombasierten PCR-Technologien, was sich während der COVID-19-Pandemie gezeigt hat, als das Unternehmen über 340 Millionen COVID-19-Tests in mehr als 100 Ländern weltweit zur Verfügung stellte. Das Hauptmerkmal der syndrombasierten PCR-Technologien von Seegene ist die Fähigkeit, 14 Erreger, die ähnliche Symptome verursachen, gleichzeitig in einer Reaktion zu testen und quantitative Informationen über das Infektiositätsprofil zu liefern, die mit dem Schweregrad der Krankheit korrelieren.

