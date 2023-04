iMetal Resources erzielt über eine Privatplatzierung einen Erlös in Höhe von 1.281.250 Dollar

VANCOUVER, British Columbia – 10. April 2023 – iMetal Resources Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) zur Generierung eines Bruttoerlöses in Höhe von 1.281.250 Dollar abgeschlossen hat. In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen am 31. März 2023 insgesamt 2.000.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „Quebec-Einheit“) an eine zeichnende Person mit Wohnsitz in der Provinz Quebec ausgegeben. Am 6. April 2023 folgte dann die Ausgabe von 3.125.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) an zeichnende Investoren aus den übrigen Provinzen Kanadas. Die FT-Einheiten und die Quebec-Einheiten wurden jeweils zum Preis von 0,25 Dollar pro FT-Einheit bzw. Quebec-Einheit ausgegeben.

Jede Quebec-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant, der den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,35 Dollar berechtigt und bis zum 31. März 2025 ausgeübt werden kann (jeweils ein „Quebec-Warrant“).

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant, der den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,30 Dollar berechtigt und bis zum 6. April 2025 ausgeübt werden kann (jeweils ein „Warrant“).

Die Stammaktien, die Teil der Quebec-Einheiten bzw. FT-Einheiten sind, werden gemäß Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes („Income Tax Act“) als Flow-Through-Aktien begeben.

Den Erlös aus der Platzierung wird das Unternehmen für „qualifizierte Ausgaben“ in Zusammenhang mit den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten verwenden. Als Voraussetzung gilt, dass der Erlös aus dem Verkauf der Quebec-Einheiten nur in Projekte in der Provinz Quebec fließt.

In Verbindung mit dem Abschluss der Platzierung hat das Unternehmen bestimmten, nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbundenen Dritten für ihre Unterstützung bei der Vermittlung von zeichnungswilligen Investoren an das Unternehmen 45.000 Dollar bezahlt und 120.000 Quebec-Warrants sowie 60.000 Warrants ausgeben. Die in Verbindung mit den Quebec-Einheiten ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer gebunden, die am 1. August 2023 endet. Für die in Verbindung mit den FT-Einheiten ausgegebenen Wertpapiere gilt eine gesetzliche Haltedauer bis zum 7 August 2023. Die entsprechenden Wiederveräußerungsbeschränkungen stehen im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen.