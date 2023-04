Wirtschaft Porsche will vorerst weiter Verbrenner-Fahrzeuge anbieten

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem EU-Kompromiss zum Verbrenner-Aus erwägt Porsche seinen Bestseller 911 in Europa nach 2035 in einer E-Fuel-Variante anzubieten. "Wir können uns das als Option gut vorstellen", sagte Entwicklungsvorstand Michael Steiner dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe).



Ein Datum für ein endgültiges Verbrenner-Aus nennt der Stuttgarter Sportwagenbauer nicht. 2035 sei noch weit weg, so Steiner, fest stehe aber: "Solange es genug Kunden gibt, die Verbrenner-Fahrzeuge nachfragen und solange es die Regularien erlauben, werden wir solche Fahrzeuge anbieten." Nach wochenlangem Ringen zwischen Berlin und Brüssel hatten sich die EU-Mitgliedsstaaten Ende März auf ein Aus für Verbrenner verständigt - allerdings mit einer Ausnahmemöglichkeit für E-Fuel-Fahrzeuge.