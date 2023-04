Geschäftskontinuität aufrechterhalten

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec hat nach dem Cyberangriff ein Update bekanntgegeben. Obwohl die Systeme aktuelle nicht mit dem Netz verbunden seien, sei die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten aufrechterhalten worden, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Gemeinsam mit externen IT- und anderen Experten werde eine forensische Untersuchung zum Umfang und potenziellen Auswirkungen durchgeführt. Evotec habe die relevanten Behörden über den Vorfall informiert. Aausgewählte Systeme bleiben offline, bis die forensische Untersuchung abgeschlossen ist und Sicherheitspläne implementiert sind./he

Die Evotec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 20,20EUR gehandelt.