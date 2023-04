NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften nach dem am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktberichts für März tiefer aus dem verlängerten Wochenende kommen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag 0,4 Prozent niedriger bei 33 356 Punkten. Den technologielastigen Nasdaq 100 sah er mit 12 951 Zählern mehr als doppelt soviel im Minus.

Da am Freitag die US-Börsen geschlossen geblieben waren, können die Anlegr erst nun darauf reagieren. In Europa wird sogar erst wieder am Dienstag gehandelt. Der Bericht zeigte auch im März eine robuste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten. Das Beschäftigungswachstum befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die bereits sehr niedrige Arbeitslosenquote ging zurück und das Lohnwachstum beschleunigte sich etwas.