ENGWE feiert sein 9-jähriges Firmenjubiläum mit einem Tiefstpreis und einem großen Werbegeschenk

NEW YORK, 10. April 2023 /PRNewswire/ -- ENGWE, der globale Hersteller von Elektrofahrrädern, ist stolz darauf, sein 9-jähriges Firmenjubiläum mit einer Sonderverkaufs- und Werbegeschenkaktion zu feiern. Zu diesem Anlass bietet ENGWE ein Glücksrad-Gewinnspiel an, bei dem die Teilnehmer die Chance haben, eines von 999 Geschenken zu gewinnen, darunter die ENGWE M20, ENGWE Engine Pro und ENGWE EP-2 Pro für nur 0,90 USD. Darüber hinaus können die Kunden im Jahr 2023 die niedrigsten Preise für ENGWE E-Bikes genießen, mit der größten Werbeaktion von bis zu 200 USD Rabatt.

In den letzten neun Jahren hat sich ENGWE Electric Bicycles stetig weiterentwickelt und revolutioniert mit seinen innovativen und kostengünstigen Elektrofahrrädern den städtischen Nahverkehr. Mittlerweile hat das Unternehmen weltweit mehr als 500.000 zufriedene Kunden gewonnen. Die hochwertigen und zuverlässigen Produkte der Marke wurden mit über 20 Patenten ausgezeichnet, was ihr Engagement für Erfindungen und Kreativität widerspiegelt. Die hervorragende Produktqualität und das Design von ENGWE wurden auch von Forbes, BikeRadar, Electrek und Bicycling ausgezeichnet. Vor allem das neue Modell ENGWE M20, das im März dieses Jahres auf den Markt kam, ähnelt in seinem Erscheinungsbild dem Super 73 und bietet eine starke Leistung von 1000 W Spitzenleistung bei einer maximalen Kilometerleistung von 75+75 km. Dabei ist sein Preis weniger als die Hälfte vom Super73, und es hat einhelliges Lob von den Kunden erhalten.