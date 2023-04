Saudische Delegation diskutiert im Iran Wiedereröffnung der Botschaft

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zuge der Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien ist eine Delegation aus Riad in dem rivalisierenden Golfstaat eingetroffen. Irans Außenamtssprecher Nasser Kanaani erklärte am Montag, die Delegation diskutiere beim Besuch die Wiedereröffnung diplomatischer Vertretungen in der Hauptstadt Teheran sowie der Pilger- und Millionenstadt Maschhad im Nordosten.

Das sunnitische Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran unterhielten in den vergangenen Jahren keine diplomatischen Beziehungen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. Eine Annäherung könnte in der Golf-Region zu größeren Umbrüchen führen. Am Donnerstag kamen die Außenminister beider Länder erstmals nach mehr als sieben Jahren wieder zusammen./arb/pey/DP/he