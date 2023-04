Lindner will für Nicola Beer Posten als Vizepräsidentin der EIB

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP könnte schon auf dem bevorstehenden Bundesparteitag eine neue Stellvertreterin für FDP-Chef Christian Lindner bestimmen. Die liberale Europapolitikerin und bisherige FDP-Vizevorsitzende Nicola Beer soll Deutschland künftig als Vizepräsidentin im Präsidium der Europäischen Investitionsbank (EIB) vertreten. Ein entsprechender Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wurde aus der FDP bestätigt. Die Zeitung hatte berichtet, Lindner habe diesen Personalvorschlag als Bundesfinanzminister kurz vor Ostern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterbreitet.

Aus FDP-Kreisen hieß es dazu, dass damit sowohl die Position einer stellvertretenden Parteivorsitzenden bereits auf dem kommenden Parteitag - also vom 21. bis 23. April in Berlin - als auch die Spitzenkandidatur für die Europawahl 2024 vakant seien. Personalvorschläge für beide Rollen seien noch nicht in den Gremien besprochen worden. Beer ist auch Vizepräsidentin der Europäischen Parlamentes./cn/DP/he