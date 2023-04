So verlor der Dow Jones Industrial am Montag zuletzt 0,08 Prozent auf 33 459,60 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,61 Prozent auf 4079,79 Zähler. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte sogar um 1,26 Prozent auf 12 897,76 Punkte ab.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben die Anleger in New York endlich auf den bereits am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht der Regierung reagieren können. Offensichtlich erhöht er nach ihrer Ansicht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung, denn die Indizes und besonders die an der Technolgiebörse Nasdaq notierten nach anderthalb Stunden Handelszeit im Minus.

Da am Freitag die US-Börsen geschlossen geblieben waren, konnten die Anlegr erst nun darauf reagieren. In Europa wird sogar erst wieder am Dienstag gehandelt. Der Bericht zeigte auch im März eine robuste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten. Das Beschäftigungswachstum befindet sich weiter auf einem hohen Niveau. Die bereits sehr niedrige Arbeitslosenquote ging zurück und das Lohnwachstum beschleunigte sich etwas.

Der Arbeitsmarkt hat sich auch schon in den vergangenen Monaten sehr robust gezeigt. Die vor über einem Jahr begonnen deutlichen Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed hatten sich lange kaum bemerkbar gemacht. Insbesondere das starke Lohnwachstum erschwert der Fed den Kampf gegen die Inflation. Zuletzt gab es jedoch vermehrt Anzeichen für eine leichte Abschwächung am Arbeitsmarkt. So war beispielsweise die Zahl der offenen Stellen im Februar erstmals sei dem Jahr 2021 unter zehn Millionen gefallen. Abzuwarten bleibt, wie sich die jüngsten Turbulenzen am US-Bankensektor auf den Arbeitsmarkt auswirken werden. An den Finanzmärkten ist man noch unsicher, ob die Fed im Mai erneut den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird.

Exxonmobil gewannen 0,61 Prozent, nachdem sie vor Börsenstart noch ein Prozent im Minus gelegen hatten. Dem "Wall Street Journal" zufolge hat der US-Ölriese mit dem Frackingkonzern Pioneer Natural Ressources Vorgespräche über einen möglichen Kauf geführt. Dessen Aktien sprangen um 7,2 Prozent nach oben.

Tesla gaben um 3,6 Prozent nach. Das Unternehmen hat erneut die Preise für alle Modell gesenkt. Firmenchef Elon Musk will zwar erklärtermaßen zugunsten steigender Absatzzahlen auf Profitabilität verzichten. Die letzte Preiossenkungsaktion für das gesamte Angebot war allerdings schnell verpufft./he