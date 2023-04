ISLE 2023 endet mit großem Erfolg in Shenzhen, Chinas LED-Produktionszentrum.

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ISLE, die Internationale Ausstellung für

intelligente Displays und integrierte Systeme (Shenzhen), endete am 9. April

2023 im Shenzhen World Exhibition & Convention Center.



"Die letzten drei Tage waren einfach unglaublich. Die Besucherzahlen waren höher

als erwartet, die Messehallen waren voll. Es ist großartig, alle wiederzusehen,

um sich persönlich auszutauschen, besonders mit Tausenden von internationalen

Besuchern!" sagte Li Yingjie, CEO von ISLE.





Die ISLE 2023, die jährlich stattfindende Veranstaltung für Innovationen undLösungen im Bereich LED-Displays und integrierte audiovisuelle Systeme, nahmeine Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern ein, auf der mehr als 1000Aussteller online und vor Ort präsent waren. Insgesamt wurden 200.000 Besucheraus dem In- und Ausland gezählt.ISLE 2023 Video: https://youtu.be/Fwx1Y6rvk9EHöhepunkte der ISLE 2023Neue Techniktrends und Lösungen Mehrere szenarienbasierte Lösungen standen imMittelpunkt der ISLE 2023, insbesondere virtuelle Produktions- und Filmstudios,Naked-Eye-3D-Displays, digitale kreative Kunst, HD-Heimkino, interaktiveAll-in-One-Konferenzlösungen und 5G+8K-Anwendungen.0,4-Pitch-Ultra-HD-Micro-LED und Optimal Viewing mit integriertem KI-Algorithmuswurden auf der Veranstaltung zur neuen Mode.Hunderte neuer Produkte eingeführt Technikerfahrene und richtungsweisendeAussteller stellten auf der ISLE 2023 hunderte von neuen Produkten vor. Darunterwaren Produkte von führenden Videowandherstellern wie Unilumin, Leyard, Absen,Ledman, AOTO, LianTronics, Cedar Electronics und SONY, die neue Rekorde in Bezugauf Bildwiederholrate, Helligkeit, Kontrast, Farbskala und Energieeinsparungaufstellten.Spitzenforen der Branche und Auszeichnungen für Technik Während der dreitägigenVeranstaltung fanden 17 Industrieforen und Workshops zu Themen wieDisplay-Technologie, Metaverse mit digitalem Empowerment, Smart City, SmartEducation, Smart Meetings und Smart Office statt. Die ISLE Awards, die höchstennationalen Auszeichnungen für Technologien bei Displays und integriertenSystemen, wurden von Experten der China Optics and OptoelectronicsManufacturers' Association (COEMA) vergeben.Auszeichnungen wurden bei der ISLE 2023 in folgenden Kategorien vergeben:1. Auszeichnungen für neue Stars unter den Produkten2. Auszeichnungen für herausragende Produkte3. Innovationsauszeichnungen für:(1) All-in-One-Maschine für Smart-Displays(2) LED-immersives Display-System (virtuelle Produktion)(3) Naked-Eye-3D-Display(4) Spezial- und besonders hochentwickelte Produkte.Die ISLE 2024 wird vom 29. Februar bis 2. März im Shenzhen World Exhibition &Convention Center stattfinden.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.isle.org.cn/?lang=enInformationen zur ISLE:Die ISLE ist die weltweit führende Fachmesse für Smart Display, AV IntegratedSystem und LED. Die Veranstaltung, die jedes Jahr in Chinas Technologiezentrumvon Shenzhen stattfindet, ist ein Joint-Venture von COEMA und dreiUntergesellschaften des China Foreign Trade Center, dem Organisator der CantonFair.