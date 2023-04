Ximen hinterlegt Sicherheitsleistung für Rekultivierung der Goldmine Kenville in Nelson, British Columbia, hinterlegen

Standort Kenville (2023)

Das Unternehmen hat soeben ein Schreiben des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation (Ministry of Energy, Mines and Low-Carbon Innovation/EMLI) erhalten, in dem eine zusätzliche Sicherheitsleistung für die Rekultivierung des Projekts Kenville angefordert wird. Es wurde ein zusätzlicher Betrag von 83.000 Dollar angefordert, wodurch sich der Gesamtbetrag der Sicherheiten auf 103.800 Dollar erhöht. Eine frühere Genehmigung für das Konzessionsgebiet wird geschlossen und alle ausstehenden Rekultivierungsverpflichtungen werden in einer einzigen Genehmigung gemäß des Mines Act (Bergbaugesetz) zusammengefasst.

„Wir sind mit dem Erhalt der Aufforderung zufrieden, eine zusätzliche Sicherheitsleistung für das Goldminenprojekt Kenville zu hinterlegen, da dies bedeutet, dass die Genehmigung endlich in greifbare Nähe gerückt ist. Wir verpflichten uns, unsere Rekultivierungsverpflichtungen zu erfüllen und freuen uns darauf, das Projekt so bald wie möglich voranzutreiben“, so Anderson, CEO von Ximen Mining Corp.

Foto des erzhaltigen Gangmaterials aus Kenville.

Die Sicherheitsleistung für Rekultivierung ist der letzte Schritt vor der Erteilung Genehmigung gemäß des Mines Act, und die Aufforderung für eine Sicherheitsleistung bedeutet, dass die Genehmigung für das Minenprojekt Kenville endlich in greifbare Nähe gerückt ist. Sobald der Schnee schmilzt, wird das Unternehmen mit dem Bau der erforderlichen Infrastruktur für das Wassermanagement beginnen und geht davon aus, dass der erste Spatenstich für das Minenprojekt innerhalb weniger Monate erfolgen wird.

Foto des Schaufelladers, der in der Mine Kenville eingesetzt werden wird.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Mathew Ball, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 und VP Exploration von Ximen Mining Corp., genehmigt.

