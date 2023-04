Wirtschaft Zahl indischer Studenten in Deutschland steigt deutlich

Berlin/Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl indischer Studenten in Deutschland ist zuletzt deutlich gestiegen. "Es gibt ein radikal anwachsendes Interesse an Studien in Deutschland, besonders im naturwissenschaftlichen Bereich", sagte der deutsche Botschafter in Indien, Philipp Ackermann, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben).