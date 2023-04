Wirtschaft DIHK sieht AKW-Aus als "Standortnachteil" für Deutschland

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht den endgültigen Atomausstieg am 15. April als "Standortnachteil" für die Bundesrepublik. "Trotz gesunkener Gaspreise bleiben die Energiekosten für die meisten Betriebe in Deutschland hoch", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



Zugleich sei man beim Thema Versorgungssicherheit noch nicht über den Berg. "Das gilt nicht nur mit Blick auf den Winter 2023/24, sondern auch langfristig. Wir müssen deshalb weiterhin alles dafür tun, das Angebot an Energie auszuweiten und es keinesfalls weiter einzuschränken", warnte Adrian.