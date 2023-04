BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Gebühr/Notaufnahme/Kliniken:

"Eine Gebühr für Nicht-Notfälle birgt aber auch Nebenwirkungen: indem sie die Falschen abschrecken und so womöglich Leben gefährden kann. Man denke an ältere Menschen, oft mit wenig Rente, die bei möglichen Anzeichen für einen Infarkt abwarten. Und: Wann ist ein Notfall ein Notfall - nur, wer stationär aufgenommen wird? Was ist mit dem Heimwerker, der sich den halben Finger absäbelt, aber nach Hause gehen kann? Dazu kommt der bürokratische Aufwand für das ohnehin knappe Personal. Eine Art Eintritt, um die Zahl der Arztbesuche zu reduzieren, ist zudem mit der Praxisgebühr schon einmal gescheitert."/yyzz/DP/he