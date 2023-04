MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Habecks Atom-Strategie:

"Ideologie schlägt Vernunft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält starrsinnig am kompletten Atom-Aus zum Ende dieser Woche fest. Damit will er seiner vergleichsweise überschaubaren Wählerschaft gefallen. Völlig egal, dass gleichzeitig gut zwei Drittel der Deutschen erhebliche Zweifel an der Habeck-Entscheidung haben. Es geht um Versorgungssicherheit und tatsächliche Praktikabilität neuer Energietechnologien. Hier stehen weiter große Fragezeichen im Raum. Ohne Not wird auf der anderen Seite eine mittlerweile sehr beherrschbare, bezahlbare und vielleicht sogar in gewissen Grenzen ausbaufähige Art der Energiegewinnung vorzeitig abgewählt. Alles aus schnödem politischem Macht-Kalkül. Alles spricht dafür, regenerative Energien strategisch weiter auszubauen, bis sie irgendwann die konventionelle Erzeugung komplett ablösen können. Aber soweit sind wir noch lange nicht."/yyzz/DP/he