FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nutzung von Bankfilialen durch mittelständische Firmen in Deutschland ist angesichts der zunehmenden Digitalisierung gesunken. Im Jahr 2021 nahm nur noch die Hälfte der rund 3,8 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen mindestens einen Geschäftstermin vor Ort in einer Zweigstelle wahr, wie aus einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht. Zwei Jahre zuvor waren es 57 Prozent und im Jahr 2017 sogar 65 Prozent. In absoluten Zahlen summiert sich der Rückgang seit 2017 damit auf 560 000 Firmen mit einem Umsatz von maximal 500 Millionen Euro jährlich.

Trotz der zunehmenden digitalen Kommunikation bleibe angesichts von insgesamt fast sechseinhalb Millionen Filialbesuchen der Stellenwert persönlicher Kontakte weiter hoch, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. "Entscheidend für die vielfach lokal verankerten kleinen und mittleren Unternehmen ist, dass ein funktionsfähiger Zugang zur Abwicklung von Bankdienstleistungen offenbleibt." Gerade kleinere Unternehmen seien auf Fachwissen und Erfahrungen ihrer Finanzierungspartner vor Ort angewiesen.