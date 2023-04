Ryse Energy beschafft 15 Millionen Dollar in einer von RWE Energy Transition Investments angeführten Wachstumsrunde

ABU DHABI, VAE, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Ryse Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich dezentraler erneuerbarer Energiesysteme, das bereits mehr als 4.000 Einheiten an Kunden in aller Welt verkauft oder installiert hat, gibt bekannt, dass es eine Wachstumsfinanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.