DAX-Wochenstart nahe der Jahreshochs

Dabei hatten wir eine sehr ruhige Vor-Osterwoche hinter uns, die dem Index ein neues Jahreshoch bescherte, aber auch einen Rücklauf bis zur Hälfte der alten Range-Bewegung:

20230407 XETTRA DAX April

Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag konnten wegen des Börsenfeiertages nicht verarbeitet werden, wohl aber der Wall Street Handelstag gestern ist nun im Fokus.

Wall Street startete die Handelswoche bereits

Der erste Handelstag nach Ostern stand an der Wall Street im Zeichen dieser Arbeitsmarktdaten:

Zunächst war ein Abschlag zum Handelsstart zu beobachten, der sich an den Tiefs des Donnerstags orientierte. In der Marktvorbereitung hatte ich dieses Level als potenzielle Unterstützung für Dich am Ostermonat deklariert:

In Richtung des Dow Jones GAPs und ebenso des Nasdaq-Gaps zogen die Kurse nach 16.00 Uhr dann an und holten diese wieder auf. Die Schlusskurse waren nahezu unverändert:

Wall Street Schlusskurse am 2023-04-10

Besonders deutlich sieht man dieses Aufholen im Nasdaq, den wir uns im Video auch ausführlich angesehen hatten. Hier wechselt der Widerstand nun in eine Unterstützung:

20230411 Nasdaq-100

Das Sentiment zog wieder etwas an, da die Tiefpunkte eindeutig gekauft wurden:

Fear and Greed am 2023-04-11

Was ist daraus für den DAX-Wochenstart abzuleiten?

DAX-Wochenstart am Dienstag

Wir haben im DAX weiterhin auf der Unterseite zwei Unterstützungen aus Ende März ableitbar:

20230407 XETRA DAX Rangeeintritt

Mit der stabilen Reaktion der Wall Street auf die Arbeitsmarktdaten streben die Kurse in der Vorbörse gerade nach oben und haben damit zwar die Range weiter im Blick, aber die Jahreshochs voraus:

20230411 DAX Endloskontrakt

Es wird im Abgleich mit den Schlusskursen der Börse Frankfurt vom Donnerstag ein neues GAP auf der Oberseite geben:

DAX Boerse Frankfurt vor Ostern

Auf die Termine kommen wir gleich zu sprechen.

Termine an der Börse nach Ostern

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die vor Ostern einen Wechsel vom vierten Quartal 2022 auf das erste Quartal 2023 vollziehen, findest Du hier:

20230408 Earnings week

Wir starten am Dienstag die DAX-Woche mit den Einzelhandelsumsätzen aus Europa um 11.00 Uhr.

Am Nachmittag stehen der Redbook Index in den USA und einige Reden aus dem FED-Umfeld auf der Agenda, die Du hier für den Dienstag siehst:

Wirtschaftsdaten 2023-04-11

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

