Die kanadische Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) hat eine patentrechtlich geschützte Technologie namens RapidSX™ zur Abscheidung kritischer Metalle, besonders der so genannten Seltenen Erden, entwickelt, welche die Effizienz und die Umwelteigenschaften des Abscheidungsprozesses drastisch verbessert. Das Unternehmen hat bereits eine Demonstrationsanlage in Kanada errichtet, die als Blaupause für den Bau einer kommerziellen RapidSX™-Anlage in einem bestehenden Gebäude dienen kann. Und den Standort für den Bau einer ersten solchen, kommerziellen Anlage hat Ucore jetzt bekanntgegeben!

Das Unternehmen hat sich entschieden, seinen ersten „Strategic Metals Complex“ auf dem Gelände des England Airpark in Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana, zu errichten, wo man den Prozess, der bei der Errichtung der Demonstrationsanlage verwendet wurde wiederholen will, um den Bau des so genannten Louisiana Strategic Metals Complex (LSMC) zu beschleunigen. Darüber hinaus werden die beiden Werke zusammenarbeiten, um den Zeitplan für die Inbetriebnahme des LSMC-Werks und die Produktqualifizierungsversuche der Erstausrüster (OEM) zu verkürzen.

Das Gelände, das Ucore für seinen LSMC ausgesucht hat, erstreckt sich über rund 7.507 Quadratmeter und fällt damit größer aus als bislang geplant, sodass sich das Unternehmen entschieden hat, die Kapazität der Anlage von Beginn an auf 7.500 Tonnen TREO (Gesamt Seltene Erden-Oxide) pro Jahr auszulegen, während man zuvor mit „nur“ 5.000 Tonnen pro Jahr geplant hatte!

Die geschätzten Kosten für den Bau des Werks (CAPEX), das 100 neue Jobs schaffen soll, belaufen sich laut Ucore auf rund 75 Mio. USD. Allerdings erfährt das Unternehmen große Unterstützung von Seiten des Staates Louisiana und seiner Vertreter, die mögliche Subventionen im Gesamtvolumen von jetzt ca. 20 Mio. USD in Aussicht gestellt haben! Bislang war den Meldungen des Unternehmens zufolge Unterstützung in Höhe von rund 15 Mio. USD in Aussicht gestellt worden. (Details zu den verschiedenen Subventionen, Kreditsicherheiten und anderen Vergünstigungen für Ucore finden sich in der aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens.)

Auf jeden Fall ist die Wahl des England Airpark das Ergebnis eines Auswahlverfahrens, das im Jahr 2022 begann und vor allem die Kriterien Technische Eignung und Erweiterungsmöglichkeiten, Umweltverträglichkeitsprüfung und Genehmigungen, Integration in die örtliche Gemeinde und natürlich die kommerziellen Bedingungen umfasste. Der England Airpark wird seit 1992 von der England Authority verwaltet, deren Aufgabe es ist, Jobs in Zentral-Louisiana zu schaffen. Ucore und die England Authority haben sich nun auf eine Pachtvereinbarung geeinigt, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Zudem hat die GAEDEA („Greater Alexandria Economic Development Authority“) zugestimmt, dem Unternehmen 360.000 USD an Subventionen über 24 Monate zur Verfügung zu stellen, um die anfänglichen Pachtverpflichtungen Ucores gegenüber der England Authority zu senken.

Zudem arbeitet Ucore Rare Metals im Zuge der kommerziellen Demonstration und des Einsatzes seiner RapidSX™ REE-Separationsplattform daran, Vorauszahlungs- und Abnahmevereinbarungen mit anderen potenziellen Kredit-, Subventions- und/oder Anreizprogrammen der kanadischen und der US-amerikanischen Regierung sowie anderen Einrichtungen abzuschließen. All diese Anstrengungen und Arbeiten werden 2023 und 2024 fortgeführt und sollten darin gipfeln, dass die Produktionstests der LSMC im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Anfang 2025 hofft man, den geplanten Anlagendurchsatz von 2.000 Tonnen Gesamt-Seltene Erden-Oxide zu erreichen. 2026 soll eine Ausweitung der Kapazitäten auf 5.000 und 2027 auf 7.500 Tonnen pro Jahr folgen.

Fazit: Anfang des Jahres hatten wir spekuliert, dass Ucore Rare Metals 2023 der Durchbruch gelingen könnte und auch, wenn es noch früh im Jahr ist, zeichnet sich ab, dass die Gesellschaft von CEO Pat Ryan zumindest auf dem richtigen Weg ist, wurden doch außer der jüngsten Ankündigung bereits weitere Meilensteine erreicht. Noch immer handelt es sich bei Ucore um eine aussichtsreiche aber riskante Spekulation, doch kommt das Unternehmen unserer Ansicht nach gut damit voran, diese Risiken zu senken. Auch der Kurs der Ucore-Aktie ist seit Jahresbeginn um fast 70% gestiegen und notierte zwischenzeitlich sogar noch höher. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, auf die weitere Entwicklung des Unternehmens und der Aktie!

Zur Information haben wir im Folgenden noch unser Interview mit dem Ucore-CEO von der PDAC 2023 in Toronto verlinkt:





