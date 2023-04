Rockwell Automation unterstützt die Wasserstrategie der Vereinigten Arabischen Emirate durch den Einsatz von Mittelspannungsantrieben für die Entsalzungsanlage Umm Al Quwain

DÜSSELDORF, Deutschland , 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation Inc., das weltweit größte Unternehmen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat zur Unterstützung der lokalen Wasserstrategie in den Vereinigten Arabischen Emirate Mittelspannungsantriebslösungen mit variabler Frequenz für die Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Entsalzungsanlage geliefert. Die von SIDEM Veolia in Auftrag gegebene Anlage befindet sich 20 km nördlich der Stadt Umm Al Quwain und produziert 150 Millionen Gallonen entsalztes Wasser pro Tag (MIGD) und repräsentiert somit das größte Entsalzungsprojekt in den nördlichen Emiraten.

Umkehrosmose – kurz SWRO – ist eine weit verbreitete Membrantechnologie zur Meerwasseraufbereitung. Das Grundkonzept der SWRO besteht in der Verwendung einer halbdurchlässigen Membran, welche die meisten gelösten Stoffe zurückhält, während das Wasser sie durchdringt.