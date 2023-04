PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Inflation weiter auf dem Rückzug. Im März sank die Inflationsrate auf 0,7 Prozent, nach 1,0 Prozent im Monat zuvor, wie das nationale Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Damit hat sich die Inflation den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Analysten hatten eine Stagnation der Teuerungsrate erwartet.

