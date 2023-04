Philippinen und USA beginnen bisher größte gemeinsame Militärübung

MANILA (dpa-AFX) - Inmitten wachsender Spannungen mit China haben die Philippinen und die USA ihre bisher umfangreichsten gemeinsamen Militärübungen begonnen. Hintergrund sind Chinas Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer sowie Militärmanöver vor Taiwan. Insgesamt 17 600 Soldaten nehmen dieses Mal an den jährlich durchgeführten Balikatan-Übungen (übersetzt etwa: Schulter an Schulter) teil, unter ihnen 12 200 aus den USA. Die Manöver, bei denen auch Gefechtsübungen auf See mit scharfer Munition stattfinden, dauern bis zum 28. April.

Im Mittelpunkt soll die See- und Küstenverteidigung stehen. Die Trainings seien dazu gedacht, die Streitkräfte beider Länder darauf vorbereiten, "unter allen Umständen unverzüglich und effektiv auf jede Situation, jede Krise oder jeden Notfall zu reagieren", sagte der philippinische Militärchef Andres Centino zu Beginn der Übungen. Gleichzeitig sollten sie zum Frieden im Indo-Pazifik beitragen.