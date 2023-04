Mosanna Therapeutics erweitert Finanzierungsrunde in Millionenhöhe für die Entwicklung von MOS-118 zur Behandlung der metabolischen obstruktiven Schlafapnoe bis zur Klinik

Mosanna entwickelt MOS-118, ein hocheffizientes Small Molecule zur Behandlung der metabolischen obstruktiven Schlafapnoe.

Die Investoren Supermoon Capital und HTGF vervollständigen das Seed-Konsortium um den Company Builder Forty51 Ventures.

Die Finanzierungsrunde ermöglicht das Einreichen des IND-Antrages in Vorbereitung für den Nachweis des Wirkmechanismus und des Proof-of-Concepts in der Klinik.

BASEL, Schweiz, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Mosanna Therapeutics AG, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, gibt die Erweiterung der Seedrunde durch die Investoren Supermoon Capital, ein auf Schlaf spezialisierter Risikokapitalfonds mit Sitz in den USA, und den deutschen Seedinvestor High-Tech Gründerfonds (HTGF) bekannt. Das Duo schließt sich dem Leadinvestor Forty51 Ventures an und vervollständigt damit das Konsortium in der Seed-Phase.