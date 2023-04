Hierzulande legte der deutsche Leitindex wenige Minuten nach dem Börsenstart um 0,75 Prozent auf 15 714,85 Zähler zu. Wenige Tage vor Ostern hatte der Dax bei knapp unter 15 737 Punkten den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es am Dienstag um 1,04 Prozent auf 27 480,44 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,69 Prozent auf 4339,21 Punkte./ck/men

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Vorgaben aus Übersee haben den Dax nach dem langen Osterwochenende erneut in Richtung seines Hochs seit Januar 2022 getrieben. In den USA, wo der Handel tags zuvor wieder aufgenommen worden war, hatten die Börsen auf den am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht mit leichten Kursgewinnen reagiert. Die meisten Aktienmärkte Asiens folgten den Aufwärtsimpulsen an diesem Morgen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer