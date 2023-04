Recharge Resources stellt Antrag auf Bohrgenehmigung im Pinchi Lake Nickel-Projekt und zur Entnahme von Folgeproben, um die bisherigen Nickelfunde von bis zu 2.525 ppm Ni und 27,16 % Mg auszuweiten

Die Claims von Pinchi wurden zuvor von der Nanton Nickel Corp. exploriert. Das Projekt besteht aus drei getrennten Claim-Blöcken mit einer Gesamtfläche von 3.354,64 Hektar, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die besten Probenahmeergebnisse (mehr als 0,20 % Nickel im Gestein) abzudecken, die das Unternehmen Nanton Nickel im Jahr 2013 kurz nach der Entdeckung der Decar Nickel-Liegenschaft, Eigentum der FFPX Nickel Corp. („FPX Nickel“), gemeldet hatte. Awaruit, eine natürlich vorkommende Nickel-Eisen-Legierung und ein natürlich vorkommender rostfreier Stahl, wurde als Bestandteil der Nickelmineralisierung im Rahmen des Projekts von Recharge bestätigt.

FPX Nickel kündigte am 3. April 2023 an, dass das Unternehmen mit der Japan Organization for Metals and Energy Security („JOGMEC“) eine Allianz für die globale produktive Exploration eingegangen sei. Der Zweck der generativen Allianz, die ausschließlich von JOGMEC finanziert wird, ist die Durchführung weltweiter Aktivitäten zur Mineralexploration, um hochwertige Liegenschaften zu ermitteln und zu erwerben, die eine ähnliche Awaruit-Nickelmineralisierung in Aussicht stellen wie das Vorzeigeprojekt Baptiste Nickel von FPX Nickel im Zentrum von British Columbia.

FPX hat gezeigt, dass die Awaruit-Mineralisierung durch konventionelle magnetische Trennung und Flotation-Einheiten auf wirtschaftliche Art zurückgewonnen werden kann, um so ein sauberes, hochwertiges Nickelkonzentrat herzustellen. Aufgrund der hohen Nickelqualität und des allgemeinen Fehlens von Schwefel und schädlichen Elementen können Awaruit-Konzentrate entweder die Schmelze umgehen und direkt an die Edelstahlindustrie verkauft werden, oder mithilfe eines relativ einfachen Raffinerieprotokolls zur Versorgung der wachsenden Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien genutzt werden.