St. Helier, 11. April 2023: Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE American: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) (das "Unternehmen" oder "Caledonia" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) gibt bekannt, dass es im Rahmen des Omnibus-Equity-Incentive-Vergütungsplans 2015 des Unternehmens (der "Plan") neue langfristige Leistungsprämien gewährt hat. Die Zuteilungen, die an "Personen mit Führungsverantwortung" ("PDMRs") im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 vergeben wurden, sind wie folgt:

Name des PDMR Position Wert Mark Learmonth Direktor und Hauptgeschäftsführer 465.750,00 US$ Dana Roets Direktor und Chief Operating Officer 207.352,40 US$ Victor Gapare Geschäftsführender Direktor 194.579,97 US$ Chester Goodburn Finanzvorstand 184.164,50 US$

Die Zuteilungen erfolgen in Form von Performance Units ("PUs") gemäß der Definition im Plan. Das Vesting-Datum für die PUs ist der erste Werktag im April 2026, um der Marktpraxis zu entsprechen, wonach die Zuteilung und das Vesting-Datum nach der Veröffentlichung der jährlichen Finanzergebnisse erfolgen (zuvor lagen diese Daten im Januar).

Der Plan gilt auch für andere Mitarbeiter des Konzerns sowie für die Führungskräfte der Bergwerke; derzeit gibt es 113 Teilnehmer auf Jersey, im Vereinigten Königreich, in Südafrika und Simbabwe.

Die Anzahl der zugeteilten PUs entspricht dem Geldwert der Zuteilung geteilt durch den "fairen Marktwert" (wie im Plan definiert) der Aktien des Unternehmens, d.h. in diesem Fall dem höheren Wert von (i) dem Schlusskurs der Caledonia-Aktien an der NYSE American am Handelstag vor dem Datum der Zuteilung oder (ii) dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Caledonia-Aktien an der NYSE American für die fünf Tage vor dem Datum der Zuteilung, was zu einem Preis von 16,91 US-Dollar führte.