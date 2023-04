Miningscout - Europas Bergbau vor Comeback?

Europa will unabhängiger von Rohstoffimporten werden - und auch den heimischen Bergbau fördern. Nun rückt der Balkan in den Blickpunkt: Der geologische Hotspot zieht große Rohstoffunternehmen ebenso an wie junge Explorer. Gesucht wird nach Lithium, Gold, Silber, Eisenerz und mehr.

Für Terra Balcanica Resources Corp. (CSE: TERA; FRA: UB1) läuft es derzeit gut – wie für so viele Explorer mit Aktivitäten auf dem Balkan. Erst in der vergangenen Woche kündigte das Unternehmen den Beginn der Phase-II-Bohrkampagne bei seinem Hauptstandort Viogor-Zanik-Projekt in Ostbosnien und Herzegowina an. Im Zentrum der Bemühungen: Eine hochgradige, von Silber dominierte Mineralisierung und ein Gold-Skarn-/Porphyr-System mit großem Durchmesser.

Polymetallische Gesteinsadern wecken Hoffnungen

Aus geologischer Sicht hat das Gebiet einige Attraktionen zu bieten, die nun genauer untersucht werden. Das Explorationsmodell wurde bereits im vergangenen Jahr bestätigt. Viogor-Zanik beherbergt Gesteinsadern mit polymetallischen Sulfiden. Diese besetzen ein 7,2 km langes, NW-SO-orientiertes, magnetisches niedriges Lineament. Terra Balcanica hatte diese Anomalie bereits 2021 mit luftgestützten Untersuchungen identifiziert.

Explorationsunternehmen wie Terra Balcanica benötigen Kapital für ihre Arbeiten. Dieses einzuwerben, scheint jedoch im aktuellen Umfeld ein geringeres Problem darzustellen als sonst. Nahezu beiläufig zur Information über den Beginn des Bohrprogramms informierte das Unternehmen über eine geplante Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 1 Million CAD. Investoren können in diesem Rahmen Stammaktien und Optionsscheine erwerben.

Diese augenscheinlich „im Vorbeigehen“ zu akquirierende Summe beeindruckt bei einem Blick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das aktuell lediglich 6,28 Mio. CAD „schwer“ ist. Im Geschäft der Explorer kein Einzelfall: Die zumeist aus Geologen und Finanzmarktspezialisten bestehenden Teams müssen lange mit knappen Budgets Erfolge produzieren und werden Zug-um-Zug von Investoren finanziert.

Aus den anfangs kleinen Explorationsgesellschaften können bei Gelingen des Vorhabens rasch gestandene Bergbauunternehmen werden. Adriatic Metals, ebenfalls in Bosnien-Herzegowina, ist ein Beispiel für Explorer, die an der Schwelle zur Produktion stehen. Das Silberprojekt Vares soll über einen Zeitraum von zehn Jahren 730.000 t Erz pro Jahr an die Oberfläche fördern. Mit der nachgewiesenen Rohstoffsubstanz wuchs auch die Marktkapitalisierung. Nach einem Kursgewinn von fast 750 % seit 2018 wird Adratic Metals heute mit 635 Mio. EUR bewertet.