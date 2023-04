Wirtschaft Dax startet nach Ostern freundlich - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach dem langen Osterwochenende mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit 15.700 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau von Gründonnerstag.



Die stärksten Zuwächse konnten die Aktien von Heidelbergcement, Mercedes-Benz und Siemens Energy verzeichnen. Durch das handelsfreie Osterwochenende ist der Dienstag der erste Handelstag seit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag. "In Summe wurden 236.000 neue Stellen geschaffen - dies entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen", resümiert Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.