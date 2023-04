Revolutionierung des Windenergiemarktes - ASEAN Wind Energy 2023 startet im Oktober

In der ASEAN-Region hat der Windenergiemarkt seit 2017 ein erhebliches Wachstum verzeichnet, wobei Länder wie Vietnam, Thailand und die Philippinen führend sind. Nach Angaben der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (International Renewable Energy Agency) verfügte die Region bis Ende 2020 über eine kumulierte installierte Windkraftkapazität von 8,5 GW, die bis 2030 auf 35 GW ansteigen soll, wenn die derzeitigen Strategien und Ziele erreicht werden.

Mit vier erfolgreichen Windveranstaltungen in Vietnam ist die ASEAN Wind Energy die beste Wahl, um in der Region in die Windenergie einzusteigen. ASEAN Wind Energy 2023 ist eine internationale Geschäftsplattform, auf der führende Persönlichkeiten aus der gesamten Branche wertvolle Einblicke in die Entwicklung neuer Projekte und die sich bietenden Chancen geben.

Auf der ASEAN Wind Energy 2023 wird auch die Preisverleihung der Wind Future Awards stattfinden, mit der Unternehmen für herausragende Produkte und Geschäftsleistungen im Windenergiesektor ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website der ASEAN Wind Energy 2023 unter www.aseanwindenergy.com.

