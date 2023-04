Die US-Notenbank Fed ist nun in einer so noch nie dagewesenen Situation: die Inflation bleibt hoch und erfordert eigentlich weiter steigende Zinsen - gleichzeitig aber haben die so stark gestiegenen Zinsen zur Bankenkrise geführt mit der Folge einer nun beginnenden Kreditklemme, die wiederum fast unvermeidlich in eine Rezession mündet. Was also tun, Fed? Die Inflation bekämpfen - morgen die so wichtigen CPI-Daten, die laut Schätzung einiger Banken sehr hoch ausfallen dürfte - oder die Kreditklemme beheben, um eine scharfe Rezession zu umgehen? Aus Sicht der Aktienmärkte hingegen ist all das kein Problem: nach den wie erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag rechnet man mit einer weiteren Anhebung der Zinsen im Mai, preist dann aber drei Zinssenkungen bis Ende 2023 ein. Wer hat Recht: die Märkte oder die Fed?

