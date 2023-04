Knapp 6 % der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in Deutschland sind offline / Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zum Internet

WIESBADEN (ots) - Ob digitales Deutschlandticket, Terminbuchungen oder

Überweisungen - viele Dienstleistungen werden (fast) nur noch online angeboten.

Für Menschen ohne Internet wird der Alltag zunehmend schwieriger zu bewältigen.

Knapp 6 % der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren waren im Jahr 2022 in

Deutschland sogenannte Offliner - sie hatten noch nie das Internet genutzt. Das

entspricht knapp 3,4 Millionen Menschen in Deutschland, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt.



Am größten war der Anteil derer, die das Internet noch nie genutzt haben, in der

Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen: Hier war gut ein Sechstel (17 %) offline.

In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen hatten 5 % das Internet noch nie

genutzt. Bei den unter 45-Jährigen gab es noch 2 % Offliner.