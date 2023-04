Braunschweig (ots) - In den letzten Jahren wurde immer wieder über den

sogenannten Fachkräftemangel diskutiert, der in vielen Branchen zu einem

ernsthaften Problem geworden ist. Doch nun zeichnet sich eine neue

Herausforderung ab: Der Arbeitnehmermangel.



Immer mehr Unternehmen haben Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zu finden. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass die Zahl der

offenen Stellen in vielen Branchen stark angestiegen ist, während gleichzeitig

immer weniger Menschen auf Jobsuche sind. Die Arbeitslosenquote in Deutschland

befindet sich derzeit auf einem historisch niedrigen Niveau. Diese lag im

Februar 2023 bei 5,7 Prozent.





Diese Entwicklung hat zur Folge, dass sich die Machtverhältnisse auf demArbeitsmarkt verschieben. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben nun die Qualder Wahl und können sich die besten Arbeitgeber aussuchen. Unternehmen müssensich daher verstärkt um ihre Attraktivität als Arbeitgeber bemühen, um imWettbewerb um Talente bestehen zu können.Dabei geht es nicht nur um Gehalt und Benefits, sondern auch um Themen wieArbeitskultur, Work-Life-Balance und flexible Arbeitsmodelle. Unternehmen diehier eine Vorreiterrolle einnehmen, haben dadurch einen entscheidenenWettbewerbsvorteil. So sind es nicht mehr nur Fach- und Führungskräfte, die aufdem Arbeitsmarkt begehrt sind: "Auch Helfertätigkeiten können immer schlechterbesetzt werden." - sagt Gordon Kröhl von der LK Recruiting GmbH. Er sieht vorallem in der mangelnden Wertschätzung und den Steuermodellen der Bundesregierungdie Ursachen: "Wenn Sie heute eine Helfertätigkeit in einem Unternehmenausführen, so ist die Position per se nicht von Ansehen geprägt. Wenn dann nochhohe steuerliche Abgaben hinzu kommen, ist die Entscheidung gegen denArbeitsplatz und für das Bürgergeld nicht weit. Häufig kommen dann noch dieschlechten Arbeitsbedingungen hinzu. Wenn eine Position schwer zu besetzten ist,muss ein Arbeitnehmer, bzw. eine Arbeitnehmerin oft das Arbeitsaufkommenmehrerer zu besetzende Stellen übernehmen." sagt der Geschäftsführer desBraunschweiger Recruiting-Dienstleisters. Die Lösung sieht er klar in einerleistungsorientierten Gestaltung mit genügend Raum für soziale Bedürfnisse:"Arbeiten muss wieder attraktiver werden. Dabei muss sich Leistung lohnen undnicht durch erhöhte Abgaben in Frage gestellt werden. Zudem braucht es einefamiliär geprägte Unternehmensphilosophie, in der auch private Bedürfnisse derArbeitnehmer berücksichtigt werden. Flexible Zeitmodelle und mehr Sinnhaftigkeitin der Tätigkeit sind daher der Schlüssel für einen attraktiven Arbeitgeber." -so Kröhl.