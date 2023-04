Energieintensive Industrie plant Dekarbonisierung durch klimafreundlich produzierten Wasserstoff (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Bis 2030 werden fast zwei Drittel der Energie- undVersorgungsunternehmen in emissionsarmen Wasserstoff investierenWasserstoff, der mit geringem CO2-Ausstoß erzeugt wird[1], entwickelt sich zueinem der vielversprechendsten Instrumente zur Dekarbonisierung von Branchen mitbislang hohen Emissionen. Eine neue Studie des Capgemini Research Institute mitdem Titel "Low-Carbon Hydrogen - A Path to a Greener Future" (https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteilung/heavy-industries-plan-to-leverage-low-carbon-hydrogento-achieve-their-sustainability-targets/) zeigt, dass 62 Prozent derUnternehmen aus energieintensiven Industriezweigen[2]den Umstieg auf CO2-armerzeugten Wasserstoff prüfen. Energie- und Versorgungsunternehmen erwarten imSchnitt, dass klimafreundlicher Wasserstoff bis 2050 einen Anteil von 18 Prozentdes gesamten Endenergieverbrauchs decken wird. Entlang der Wertschöpfungskettefür Wasserstoff investieren sie insbesondere in den Aufbau derWasserstoffinfrastruktur, in wirtschaftliche Elektrolyseure undBrennstoffzellen.Gemäß der Studie geht die Mehrheit der Unternehmen davon aus, dassklimafreundlicher Wasserstoff langfristig zum Erreichen ihrerEmissionsreduktions- und Nachhaltigkeitsziele beitragen wird. 63 Prozent derEnergie- und Versorgungsunternehmen sehen Wasserstoff, der mit geringemCO2-Ausstoß erzeugt wird, als entscheidend zur Dekarbonisierung der Wirtschaftan. 62 Prozent sind der Ansicht, dass klimafreundlicher Wasserstoff Staatendabei helfen kann, ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringernund die Energieautonomie zu fördern. Die Befragten schätzen seinen Anteil amWasserstoff-Mix des Jahres 2050 auf bis zu 55 Prozent.64 Prozent der Energie- und Versorgungsunternehmen planen, bis 2030 inklimafreundlichen Wasserstoff zu investieren; fast alle wollen dies bis 2050tun. Für das Jahr 2030 sehen sie durchschnittlich 0,4 Prozent des Umsatzes fürCO2-arm erzeugten Wasserstoff vor. Sie investieren vor allem in den Transportund die Verteilung von Wasserstoff als Energieträger (53 Prozent), in seineProduktion (52 Prozent) sowie in Forschung und Entwicklung (45 Prozent)."Klimafreundlich erzeugter Wasserstoff ist ein entscheidendes Element für einennachhaltigen Energiemix. Wir brauchen ihn insbesondere zur Dekarbonisierungkritischer Sektoren mit hohen Emissionen - wie der Industrie und demTransportwesen. Dafür sind beträchtliche Investitionen nötig: in Forschung undEntwicklung, die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette, in transparenteStrategien für Partnerschaften sowie in die Bewertung des jeweiligenunternehmerischen Nutzens", kommentiert Guido Wendt, Head of Energy & Utilities