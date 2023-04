Pharming gibt die ersten kommerziellen Lieferungen von Joenja (Leniolisib) an Patienten in den USA bekannt.

APDS ist eine seltene primäre Immundefizienz, die 2013 erstmals beschrieben wurde. APDS wird durch Varianten in einem von zwei identifizierten Genen verursacht, die als PIK3CD oder PIK3R1 bekannt sind und für die Entwicklung und Funktion von Immunzellen im Körper entscheidend sind. Varianten dieser Gene führen zu einer Hyperaktivität des PI3Kδ-Signalwegs (Phosphoinositid-3-Kinase-Delta), wodurch Immunzellen nicht reifen und nicht richtig funktionieren, was zu Immundefizienz und Dysregulation führt. 1,2,3 APDS ist durch eine Vielzahl von Symptomen gekennzeichnet, darunter schwere, wiederkehrende sinopulmonale Infektionen, Lymphoproliferation, Autoimmunität und Enteropathie. 4,5 Da diese Symptome mit einer Vielzahl von Erkrankungen, einschließlich anderer primärer Immundefekte, in Verbindung gebracht werden können, wird berichtet, dass Menschen mit APDS häufig fehldiagnostiziert werden und die richtige Diagnose im Durchschnitt erst nach sieben Jahren gestellt wird. 6 Da es sich bei APDS um eine fortschreitende Krankheit handelt, kann diese Verzögerung im Laufe der Zeit zu einer Akkumulation von Schäden führen, einschließlich dauerhafter Lungenschäden und Lymphomen. 4-7 Eine endgültige Diagnose kann durch einen Gentest gestellt werden. APDS betrifft weltweit etwa 1 bis 2 Menschen pro Million.

„Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass die ersten Joenja-Lieferungen an Patienten mit Kostenerstattung etwa zwei Wochen nach derFDA-Zulassung erfolgt sind und damit ein wichtiger Meilenstein für Patienten mit APDS erreicht wurde. Wir freuen uns darauf Joenja in den USA als erste und einzige zugelassene Behandlung für Patienten mit APDS weitläufig verfügbar zu machen."

Gemäß der exklusiven Lizenzvereinbarung von Pharming mit Novartis für Leniolisib aus dem Jahr 2019 löst der erste kommerzielle Verkauf von Joenja eine Meilensteinzahlung von Pharming an Novartis in Höhe von 10 Millionen US-Dollar aus.

LEIDEN, Niederlande, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. („Pharming") (Euronext Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) gibt die ersten kommerziellen Lieferungen von Joenja (Leniolisib) an Patienten in den USA bekannt. Joenja, ein oraler, selektiver PI3Kδ-Inhibitor, ist die erste und einzige in den USA zugelassene Behandlung für das Activated Phosphoinositide 3-Kinase Delta (PI3Kδ) Syndrome (APDS), eine seltene und fortschreitende primäre Immundefizienz bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren.

Pharming gibt die ersten kommerziellen Lieferungen von Joenja (Leniolisib) an Patienten in den USA bekannt.

