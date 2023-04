Da die erwartet schwachen Zahlen für das erste Quartal, die am 20.4.23 veröffentlicht werden, bereits im Aktienkurs eingepreist sein könnten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 530 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Sartorius Vz.-Aktie. Wer nun eine Investition in die Sartorius Vz.-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.

Discount-Zertifikat mit 20% Chance und 19% Discount

Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE000PE9F4P0), BV 1, Bewertungstag 21.6.24, mit Cap bei 380 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 392,90 Euro mit 316,54 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 19,43 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 380 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 380 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 20,04 Prozent (=16 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 380 Euro, dann wird dieses Zertifikat mittels der Zuteilung einer Aktie je Zertifikat getilgt.

Discount-Zertifikat mit 17% Chance und 22% Discount

Für Anleger mit höherem Sicherheitsbedürfnis könnte auch das HVB-Discount-Zertifikat auf die Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE000HC4C6Y6), BV 1, Bewertungstag 21.6.24, mit Cap bei 360 Euro interessant sein. Beim Aktienkurs von 392,90 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 307,30 Euro, und somit mit einem Discount von 21,79 Prozent kaufen.

Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 360 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 360 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in knapp 14 Monaten einen Bruttoertrag von 17,15 Prozent (=14 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 30 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels der Zuteilung einer Aktie je Zertifikat getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf Sartorius Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.