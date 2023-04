30 Prozent Plus in einem Monat: Hellofresh klar auf Kurs

JPMorgan Analyst Marcus Diebel stuft Hellofresh um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch und hebt sein Kursziel von 18 auf 27 Euro an. Nach einem langen Abwärtstrend der Aktie sehe er derzeit wenig Chancen auf weitere Kursverluste, schreibt Diebel in einer neuen Analyse am Dienstag.

Besonders überzeugt den Analysten der Fokus des Unternehmens auf Fertiggerichte (Ready-to-Eat, RTE). Im Jahr 2020 hatten die Berliner den US-Anbieter Factor übernommen und sind seither stark auf Wachstumskurs. Anfang diesen Jahres wurde das Angebot auf Kanada ausgeweitet. JP Morgan-Analyst Diebel nennt dieses relativ neue Geschäftsfeld vielversprechend.