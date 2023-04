Mittwoch kommen die nächsten Inflationszahlen und auch die Meinung der Fed in Form der FOMC Minutes.

Sein Wochenausblick in vollem Wortlaut: "Wie erwartet war die vergangene Woche ruhig. Der erwartete leichte Anstieg kam schon zum Beginn der Woche, danach ging es rückwärts zu einem letztlich unveränderten Wochenschluss. Wie schon mehrfach angekündigt ist der Bereich bei 4.100 bis 4.200 Punkten eine essentielle Zone und wird einige Arbeit erfordern.

Lars Wißler, Chefredakteur unseres Börsendienstes " Aktie der Woche ", schaut in dieser verkürzten, nachösterlichen Börsenwoche auf den vielleicht wichtigsten Aktien-Index der Welt: den S&P 500.

Für Lars Wißler vom Börsendienst "Aktie der Woche" ist es nicht mehr weit bis zum Durchbruch. Was er damit meint und worauf er in dieser Börsenwoche achtet. Wißlers Wochenausblick.

Wißlers Woche Highlights der Börsenwoche? "Angriff auf 4200er Marke und am Mittwoch kommen..."

