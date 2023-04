Adani Electricity Mumbai Ltd ist die Nummer 1 unter den Stromversorgern in Indien

In der 11. Ausgabe des "Annual Integrated Rating & Ranking" des Energieministeriums für die Stromversorgungsunternehmen des Landes sicherte sich Adani Electricity den 1. Platz mit der Note A+ und der höchsten integrierten Punktzahl von 99,6 von 100. Der am Montag veröffentlichte Rating-Bericht wird von McKinsey & Company erstellt und die Bewertung basiert auf den Abschlüssen der letzten drei Geschäftsjahre von 2019-2020 bis 2022-2023.

Anfang dieses Monats hatte Adani Electricity die geringste Tariferhöhung unter den Stromversorgern von Maharashtra für den Zeitraum angekündigt, der im Rahmen des mehrjährigen Tarifmechanismus überprüft wird. Dies zeigt die Vorteile für die Endverbraucher, die sich aus den umsichtigen finanziellen und betrieblichen Praktiken von Adani Electricity ergeben.

Aus der umfassenden Bewertung ging Adani Electricity als bestes und einziges privates Versorgungsunternehmen hervor, das in die Top fünf eingestuft wurde, und ist außerdem eines von 15 Stromversorgungsunternehmen, das keine negative Bewertung erhielt.

"In den letzten fünf Jahren ist es uns durch unsere kundenorientierte Ausrichtung gelungen, die Tarife zu senken und zu stabilisieren, die Strombezugskosten zu optimieren und die betriebliche Effizienz durch modernste Technologien wie SCADA, automatisiertes Workflow-Management und einen digitalen Ansatz zu verbessern", sagte HerrKandarp Patel, MD, Adani Electricity Mumbai Ltd. "Diese Bemühungen haben uns nicht nur zu einem der wettbewerbsfähigsten Stromversorger in Mumbai, sondern auch in ganz Indien gemacht, was von der Power Finance Corporation und dem Energieministerium anerkannt wurde. Diese unabhängige Anerkennung ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden zuverlässige, erschwingliche und nachhaltige Elektrizität zu bieten. Wir werden unsere Dienstleistungen und Infrastruktur weiterhin verbessern, um die globalen Benchmarks zu übertreffen. Wir verpflichten uns auch, unseren Anteil an erneuerbaren Energien auf 60 % zu verdoppeln. Dies ist unsere Verpflichtung gegenüber Mumbai und allen unseren Stakeholdern, die uns auf unserem Weg zur Nummer Eins unterstützt haben".