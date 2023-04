Frankfurt am Main (ots) -



- Rückgang von 15 Prozentpunkten gegenüber 2017

- Digitale Kommunikation zwischen Bank und Mittelstand nimmt parallel zu

- Trotz Abbau: ausgeprägtes Netz regional orientierter Banken sorgt weiter für

kurze Wege zur Filiale



Die Bankenlandschaft in Deutschland wandelt sich weiterhin schnell. Nicht nur

werden die Filialstandorte weniger, parallel dazu hat auch die Filialnutzung des

Mittelstands drastisch abgenommen, wie die repräsentativen Daten aus dem

KfW-Mittelstandspanel zeigen: Nur noch jedes zweite kleine und mittlere

Unternehmen (50 %) hat im Jahr 2021 vor Ort in der Bank einen Termin

wahrgenommen. Im Jahr 2019 lag der Anteil bei 57 %, im Jahr 2017 sogar noch bei

65 %.





In absoluten Zahlen ausgedrückt waren damit zuletzt rund 1,88 Millionen kleineund mittlere Unternehmen zu mindestens einem Anlass im Jahr in einer Bank- oderSparkassenfiliale zu einem Geschäftstermin vor Ort - das sind rund 300.000weniger als noch im Jahr 2019, gegenüber 2017 summiert sich der Rückgang sogarauf 560.000 Unternehmen. Der Rückgang der Filialbesuche zieht sich quer durchalle Segmente im Mittelstand. Lediglich mit der Unternehmensgröße nimmt dieAnzahl der Filialbesuche zu, was auf ein mit der Unternehmensgröße steigendesFinanzierungsvolumen und höheren Beratungsbedarf zurückgehen dürfte. Unverändertstark ist übrigens die Bindung des Mittelstands an seine Hausbank: 93 % allerFilialkontakte fanden bei den jeweiligen Hausbanken statt.Der jüngste Rückgang von Filialkontakten mittelständischer Unternehmen dürfteAusdruck eines grundsätzlich voranschreitenden Wandels in denKommunikationsmustern sein. Auch die Corona-Krise, während der Bankfilialenzeitweise geschlossen bleiben mussten, dürfte die Entwicklung geprägt haben: 44% der mittelständischen Unternehmen berichten generell von einem abnehmendenpersönlichen Kontakt mit ihren Bankberatern in den vergangenen fünf Jahren.Parallel dazu gewinnen die digitalen Kommunikationswege an Bedeutung:Mittlerweile führen 32 % der Unternehmen eine verstärkte Nutzung von Bank-Appsin den letzten fünf Jahren an, ein Zuwachs von 13 Prozentpunkten. Aber auch derKontakt via E-Mail (+12 Prozentpunkte auf 52 %) sowie das Telefon als"althergebrachte" Kommunikationsform (+10 Prozentpunkte auf 36 %) nehmen anRelevanz zu."Die Filialnutzung geht zurück, die digitale Kommunikation zwischen Mittelstandund Bank nimmt zu", fasst Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW,zusammen. "Trotzdem bleibt angesichts von insgesamt fast sechseinhalb MillionenFilialbesuchen der Stellenwert persönlicher Interaktion weiter hoch. Das liegtan den damit verbundenen Informationsvorteilen für beide Seiten, die vor allem