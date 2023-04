JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte einen Umsatzrückgang auf Basis konstanter Wechselkurse von 7 Prozent verzeichnet haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sollte der Jahresausblick bestätigt werden./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2023 / 13:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

