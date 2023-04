Alibaba veröffentlicht ChatGPT-Konkurrent – so reagiert Peking auf das KI-Modell

Die Alibaba-Aktie knüpft an ihren Kursgewinnen der vergangenen Wochen an und notiert leicht im Plus. In den letzten vier Wochen hat der Titel über 20 Prozent an Wert hinzugewonnen. Analysten geben sich aber weiter bullish. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 44 Prozent.

In einer gefilmten Demonstration entwarf das KI-Sprachmodell mit dem Namen Tongyi Qianwen – was so viel bedeutet wie "Wahrheit aus tausend Fragen" – Einladungsschreiben, plante Reiserouten und beriet Kunden beim Kauf von Make-up-Typen.

Die Alibaba Group hat am Dienstag ihr generatives KI-Modell vorgestellt, das in naher Zukunft in alle Apps des Unternehmens integriert werden soll. Die Cyberspace Administration of China regiert mit Regelentwürfen.

