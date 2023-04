Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 11.04.2023

Kursziel: 137,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 116,00 auf EUR 137,00.



Zusammenfassung:

Energiekontor (EKT) hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht und ein Rekord-Vorsteuerergebnis (EBT) von EUR63 Mio. ausgewiesen, ein sattes Plus von 40% gegenüber dem Vorjahr. Dies ist deutlich höher als die vom Unternehmen prognostizierte EBT-Steigerung von +10% bis +20%. Haupttreiber war das Segment Stromerzeugung, das das EBT aufgrund deutlich höherer Strompreise und einer höheren Produktion (~550 GWh gegenüber ~440 GWh im Jahr 2021) von EUR1 Mio. auf EUR30 Mio. steigerte. Das eigene Kraftwerksportfolio wurde von 329 MW auf 384 MW vergrößert (+16% J/J). EKT erweiterte ihre Projektpipeline um ca. 1,7 GW auf über 10,2 GW (+20 J/J). Der Dividendenvorschlag von EUR1,00 führt im Jahresvergleich zu einem Anstieg der Dividende um 11%. Die Guidance für 2023 verspricht weiteres Wachstum: EKT will 2023 das EBT um 10% bis 20% gegenüber dem Vorjahr steigern. Angesichts eines EBT von EUR63 Mio. im Jahr 2022 bedeutet dies ein EBT von EUR69 bis 75 Mio. im Jahr 2023. Die neue Wachstumsstrategie 2023 - 2028 von Energiekontor zielt auf eine Verdoppelung des EBT auf ca. EUR120 Mio. innerhalb von fünf Jahren ab. Wir glauben, dass EKT dieses Ziel übertreffen wird (FBe 2028 EBT: EUR128 Mio.). Unsere EBT-Prognose für 2023 erhöhen wir von EUR62 Mio. auf EUR69 Mio. (+11%). Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR137 (zuvor: EUR116). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. Aufwärtspotenzial: >80%.



First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 116.00 to EUR 137.00.



Abstract:

Energiekontor (EKT) has published its 2022 annual report and reported record EBT of EUR63m, a whopping +40% compared to last year. This is significantly higher than the guided +10% to +20% EBT increase. The main driver was the Power Generation segment, which increased EBT from EUR1m to EUR30m due to much higher power prices and higher production (~550 GWh versus ~440 GWh in 2021). The own plant portfolio was expanded from 329 MW to 384 MW (+16% y/y). EKT widened its project pipeline by ca. 1.7 GW to over 10.2 GW (+20 y/y). The dividend proposal of EUR1.00 implies an 11% rise y/y. 2023 guidance promises further growth: EKT wants to increase 2023 EBT by 10% - 20% y/y. Given 2022 EBT of EUR63m, this implies 2023 EBT of between EUR69m and EUR75m. Energiekontor's new growth strategy 2023 - 2028 aims at doubling EBT to ca. EUR120m within five years. We believe that EKT will top this target (FBe 2028 EBT: EUR128m). We raise our 2023 EBT forecast from EUR62m to EUR69m (+11%). An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR137 (previously: EUR116). We confirm our Buy recommendation. Upside: >80%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26759.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Energiekontor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 76,90EUR gehandelt.