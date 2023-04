Allterco startet noch stärker als erwartet ins Geschäftsjahr - Social Media-Wachstum ebenfalls ungebrochen



Die Allterco JSCo hat gestern vorläufige Umsatzzahlen für das erste Quartal berichtet, die unsere Erwartungen übertroffen haben.



[TABELLE]



Q1/23 nur knapp unter H1/21: Das starke Umsatzwachstum wurde erneut von der hohen Nachfrage nach Shelly-Produkten getrieben, die in den ersten drei Monaten 2023 mit 63,9% yoy überproportional zulegen konnten. Damit hat Allterco im ersten Quartal dieses Jahres nur knapp den Halbjahresumsatz aus dem Jahr 2021 unterschritten (28,3 Mio. BGN), was u.E. die enorme Dynamik in der Geschäftsentwicklung gut illustriert. Zur Ergebnisentwicklung wurden keine Angaben gemacht. Nach der jüngsten Erholung der Deckungsbeiträge in H2/22 gehen wir aber auch hier von einer soliden Entwicklung und einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert aus



Erhöhung der Guidance steht an: Im letzten Conference Call hat das Management bereits angedeutet, die Mittelfrist-Prognose aufgrund der starken Entwicklung in 2022 anheben zu müssen. Nach dem erwartet starken Jahresauftakt wird dies nun noch offensichtlicher. Die bisherige Guidance sah eine Top Line von 122 Mio. BGN bzw. ein Umsatzwachstum von 44% auf Basis der damaligen Erwartung für 2022 vor (85 Mio. BGN). Obwohl die signifikante Zunahme in Q1 auch der vergleichsweise schwächeren Vorjahresbasis geschuldet ist (Q1/22 +14,6% yoy), gehen wir dennoch von einer deutlichen Anhebung der ursprünglichen Guidance für 2023 auf mindestens 135 Mio. BGN aus. Bei der EBIT-Guidance erwarten wir eine Bestätigung des Margenziels von 24%, was entsprechend eine Erhöhung der absoluten EBIT-Erwartung für 2023 impliziert. Wir haben unsere Prognosen entsprechend angepasst.



Fazit: Wie von uns in Aussicht gestellt, ist Allterco stark in das neue Geschäftsjahr gestartet und hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Die jüngsten Maßnahmen zur Steigerung der technologischen Eigenständigkeit (proprietärer Chip und eigenes OS) bilden die Basis, die Attraktivität der Shelly-Produkte weiter zu erhöhen. Dass diese nach wie vor ungebrochen ist, bestätigt u.E. der jüngste Anstieg von Followern auf der Facebook Shelly Support Group, die in etwas mehr als zwei Monaten um rund 13% auf 66.793 User (Stand: 05.04.23) angestiegen ist und einer anualisierten Wachstumsrate von rund 90% entspricht. Wir erhöhen daher erneut unser Kursziel auf nun 42,00 BGN (zuvor: 38,00 BGN) und bestätigen die Kaufempfehlung.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26751.pdf



