JPMorgan stuft Hellofresh hoch und lobt Expansion von Fertiggerichten

NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Kochboxenanbieter Hellofresh überwiegen nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan die Chancen inzwischen die Risiken. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die gesunkenen Konsensschätzungen, die Expansionspläne beim vielversprechenden Geschäft mit verzehrfertigen Gerichten (Ready-to-Eat, RTE), die attraktive Bewertung und die begrenzten Risiken für weitere Kursverluste.

Daher erhöhte der Experte die Aktie gleich um zwei Investmentstufen von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel schraubte er von 18 auf 27 Euro nach oben und liegt damit knapp 16 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.