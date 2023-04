Düsseldorf (ots) - Zum 1. Februar wurden die Grundsteuer-Erklärungen für Haus-,

Wohnungs- und Grundstücksbesitzer spätestens fällig. Aufgrund vieler

Unverständlichkeiten fehlen allerdings noch Millionen von Erklärungen. Die

Situation wird dadurch nicht einfacher, dass die Finanzämter nun die ersten

Bescheide verschicken und die Bürger und die Bürger damit vor zusätzliche Rätsel

stellen.



"In diesem Grundsteuer-Wahnsinn ist es schwierig, den Überblick zu behalten und

den Bescheid des Finanzamtes richtig zu prüfen. Selbst die Behörden rechnen mit

Millionen Einsprüchen", erklären Ali Doygun und Soufian El Morabiti von

GoldmanTax. Gerne verraten die beiden Steuerprofis in diesem Gastartikel, worauf

es zu achten gilt und wie man den Bescheid richtig prüft.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Einspruch bei Verfassungswidrigkeit der GrundsteuerreformDie Grundsteuerreform hat für Verwirrung gesorgt - ob sie in der Praxis gelungenist, wird erst in der Zukunft von den Gerichten entschieden. Experten ratendaher, mit einem Steuerberater zu sprechen, der auf die Möglichkeit einesindividuellen oder generellen Einspruchs hinsichtlich der potenziellenVerfassungswidrigkeit hinweist. Wer unsicher ist, sollte sich also am bestenprofessionelle Hilfe holen, um keine Fehler zu machen und die eigenen Interessenzu schützen.Einstellung der Bescheide soll Einspruchsfristen verhindernDie Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärungen endete am 31. Januar 2023.Allerdings sind bis zum 22. Dezember 2022 bundesweit erst 46,2 Prozent derErklärungen eingegangen. Das Handelsblatt berichtet, dass es zwar eineFristverlängerung gegeben hätte, aber mindestens 30 Prozent der Erklärungen zuspät abgegeben wurden.Angesichts dieser Entwicklung spricht sich Florian Köbler, der Bundesvorsitzendeder Steuergewerkschaft, dafür aus, dass die Bescheide vorläufig eingestelltwerden, um Einspruchsfluten zu vermeiden. Es bleibt abzuwarten, wie die Behördenauf diese Forderung reagieren werden und ob dies tatsächlich zu einer Reduktionvon Einsprüchen führen wird.Personalengpässe sorgen für Verzögerungen bei den SteuerbescheidenDie Grundsteuerreform sorgt für große Herausforderungen auch in denFinanzämtern. Wie aus internen Quellen bekannt wurde, fehlt es aktuellschlichtweg an Personal, um die Flut an Grundsteuererklärungen im System zuprüfen und die Bescheide zu übermitteln. Die anschließende Bewältigung derdaraus resultierenden Einsprüche stellt eine weitere Herausforderung dar.Die Auswirkungen dieser Probleme sind für die Bürger spürbar, da sich dieBearbeitungszeiten für die Steuerbescheide verlängern können. Es bleibtabzuwarten, wie die Finanzämter auf diese Schwierigkeiten reagieren werden und